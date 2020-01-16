В ФРГ заявили о готовности Хафтара придерживаться режима прекращения огня в Ливии
- Reuters
Соответствующее заявление он сделал после трёхчасового разговора с Хафтаром.
«Он обещал — вне зависимости от того, что он не подписал соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве, — придерживаться режима прекращения огня. Это крайне важно», — цитирует Мааса РИА Новости.
Ранее в ООН призывали стороны в Ливии продолжать придерживаться режима прекращения огня, который был объявлен 12 января.
Подробнее по теме — в материале RT.