В ФРГ заявили о готовности Хафтара придерживаться режима прекращения огня в Ливии

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о готовности командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара придерживаться режима прекращения огня в Ливии.
В ФРГ заявили о готовности Хафтара придерживаться режима прекращения огня в Ливии
  • Reuters

Соответствующее заявление он сделал после трёхчасового разговора с Хафтаром.

«Он обещал — вне зависимости от того, что он не подписал соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве, — придерживаться режима прекращения огня. Это крайне важно», — цитирует Мааса РИА Новости.

Ранее в ООН призывали стороны в Ливии продолжать придерживаться режима прекращения огня, который был объявлен 12 января.

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