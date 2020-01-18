Ливийская нефтяная корпорация ввела режим ЧП

Короткая ссылка
Ливийская нефтяная корпорация объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов.
Ливийская нефтяная корпорация ввела режим ЧП
  • Reuters

«Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра», — приводит РИА Новости заявление компании.

Отмечается, что распоряжение о прекращении отгрузки в портах поступило от главы управления охраны нефтяных месторождений генерала Наджи Аль-Магриби и полковника Али Джийляни из штаба командования Сирта.

Кроме того, нефтяная корпорация сообщила, что Ливия будет терять $55 млн в день из-за остановки отгрузки нефти в портах.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в преддверии берлинской конференции по Ливии обсудили вопросы, связанные с запланированным мероприятием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить