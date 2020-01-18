Ливийская нефтяная корпорация ввела режим ЧП

Ливийская нефтяная корпорация объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов.

«Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра», — приводит РИА Новости заявление компании.

Отмечается, что распоряжение о прекращении отгрузки в портах поступило от главы управления охраны нефтяных месторождений генерала Наджи Аль-Магриби и полковника Али Джийляни из штаба командования Сирта.

Кроме того, нефтяная корпорация сообщила, что Ливия будет терять $55 млн в день из-за остановки отгрузки нефти в портах.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в преддверии берлинской конференции по Ливии обсудили вопросы, связанные с запланированным мероприятием.