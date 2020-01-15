Лавров прокомментировал ситуацию с соглашением о перемирии в Ливии

Россия не драматизирует ситуацию в связи с тем, что по итогам переговоров в Москве 13 января командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии и взял время для консультаций. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы не драматизируем эту ситуацию, такое уже случалось и в прошлом», — сказал глава МИД, выступая на конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.

По его словам, российская сторона рассматривает прошедшую встречу как вклад в запланированную на 19 января в Берлине конференцию.

Как отметил Лавров, процесс идёт и Россия «продолжит вносить вклад в успех ливийского урегулирования».

Ранее в российском Минобороны сообщили, что Хафтар взял двое суток на обсуждение подписания итогового заявления по перемирию в Ливии с лидерами племён, которые поддерживают ЛНА.