Путин: Россия и Турция научились находить компромиссы

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Берлине заявил, что Москва и Анкара научились находить приемлемые для обеих сторон компромиссы, что является примером конструктивного сотрудничества.

По его словам, у России и Турции «действительно выстроились очень добрые, конструктивные, доверительные отношения практически по всем направлениям работы».

«Диалог всегда идёт непросто, по-деловому, но мы научились договариваться, искать и находить приемлемые для обеих сторон компромиссы», — цитирует его РИА Новости.

По мнению российского президента, это является очень хорошим примером конструктивного сотрудничества между соседями.

В свою очередь, Эрдоган отметил, что Россия и Турция завершили сделку по С-400 вопреки давлению.

Также он высоко оценил сотрудничество с Россией по реализации проекта «Турецкий поток» и сооружению АЭС в Турции.