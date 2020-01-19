Путин: Россия и Турция научились находить компромиссы
- Reuters
По его словам, у России и Турции «действительно выстроились очень добрые, конструктивные, доверительные отношения практически по всем направлениям работы».
«Диалог всегда идёт непросто, по-деловому, но мы научились договариваться, искать и находить приемлемые для обеих сторон компромиссы», — цитирует его РИА Новости.
По мнению российского президента, это является очень хорошим примером конструктивного сотрудничества между соседями.
В свою очередь, Эрдоган отметил, что Россия и Турция завершили сделку по С-400 вопреки давлению.
Также он высоко оценил сотрудничество с Россией по реализации проекта «Турецкий поток» и сооружению АЭС в Турции.