Путин: Россия и Турция научились находить компромиссы

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Берлине заявил, что Москва и Анкара научились находить приемлемые для обеих сторон компромиссы, что является примером конструктивного сотрудничества.
Путин: Россия и Турция научились находить компромиссы
  • Reuters

По его словам, у России и Турции «действительно выстроились очень добрые, конструктивные, доверительные отношения практически по всем направлениям работы».

«Диалог всегда идёт непросто, по-деловому, но мы научились договариваться, искать и находить приемлемые для обеих сторон компромиссы», — цитирует его РИА Новости.

По мнению российского президента, это является очень хорошим примером конструктивного сотрудничества между соседями.

В свою очередь, Эрдоган отметил, что Россия и Турция завершили сделку по С-400 вопреки давлению.

Также он высоко оценил сотрудничество с Россией по реализации проекта «Турецкий поток» и сооружению АЭС в Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить