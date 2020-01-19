Эрдоган: Россия и Турция завершили сделку по С-400 вопреки давлению

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с лидером России Владимиром Путиным в Берлине отметил, что Анкаре и Москве удалось завершить сделку по приобретению российских зенитных ракетных систем С-400, несмотря на оказанное давление.
Эрдоган: Россия и Турция завершили сделку по С-400 вопреки давлению
  • Доставка элементов системы С-400 в Турцию
  • Reuters

«Мы очень хорошо оценили прошедший год касательно двусторонних отношений. Несмотря на всяческое давление, мы решительно завершили сделку относительно С-400», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган также высоко оценил сотрудничество с Россией по реализации проекта «Турецкий поток» и сооружению АЭС в Турции.

Ранее и. о. вице-премьера России Юрий Борисов не исключил вероятность покупки Турцией новой партии С-400 «Триумф» в 2020 году.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил приобретение С-400 отказом США, Франции и других союзников в продаже Анкаре своих систем ПВО.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил заявление помощника главы штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла об опасности С-400.

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