Эрдоган: Россия и Турция завершили сделку по С-400 вопреки давлению
- Доставка элементов системы С-400 в Турцию
- Reuters
«Мы очень хорошо оценили прошедший год касательно двусторонних отношений. Несмотря на всяческое давление, мы решительно завершили сделку относительно С-400», — цитирует его РИА Новости.
Эрдоган также высоко оценил сотрудничество с Россией по реализации проекта «Турецкий поток» и сооружению АЭС в Турции.
Ранее и. о. вице-премьера России Юрий Борисов не исключил вероятность покупки Турцией новой партии С-400 «Триумф» в 2020 году.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил приобретение С-400 отказом США, Франции и других союзников в продаже Анкаре своих систем ПВО.
Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил заявление помощника главы штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла об опасности С-400.