В Турции объяснили покупку С-400

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на международной конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме объяснил покупку российских ЗРС С-400.

«Нам нужны были системы ПВО, мы просили у США, у Франции и получили отказ. Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим. И это не политический вопрос или политический выбор», — приводит ТАСС его слова.

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил, что купленные Анкарой ЗРК С-400 укрепят обороноспособность НАТО.

В турецком Минобороны подтвердили намерение активировать приобретённые у России ПВО, несмотря на угрозы санкций со стороны США.