В Турции объяснили покупку С-400
- РИА Новости
«Нам нужны были системы ПВО, мы просили у США, у Франции и получили отказ. Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим. И это не политический вопрос или политический выбор», — приводит ТАСС его слова.
Ранее член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил, что купленные Анкарой ЗРК С-400 укрепят обороноспособность НАТО.
В турецком Минобороны подтвердили намерение активировать приобретённые у России ПВО, несмотря на угрозы санкций со стороны США.