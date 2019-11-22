Глава Минобороны Турции прокомментировал поставки С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара намерена активировать приобретённые у России системы ПВО С-400.

«С-400 будут функционировать. В настоящее время персонал из состава ВС Турции по эксплуатации С-400 проходит обучение, по завершении которого будут осуществлены запланированные мероприятия (по использованию С-400)», — приводит Anadolu слова Акара.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проинформировал президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о невозможности отказа Анкары от С-400.

В свою очередь, Госдеп США заявил, что Турции следует избавиться от российских зенитно-ракетных систем С-400, в противном случае Анкара рискует столкнуться с американскими санкциями.