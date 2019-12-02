В Турции заявили об укреплении обороноспособности НАТО благодаря С-400

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Член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил, что купленные Анкарой ЗРК С-400 укрепят обороноспособность НАТО.
В Турции заявили об укреплении обороноспособности НАТО благодаря С-400
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Турция должна забрать у России системы ПВО С-400 — это не снижает, а наоборот, ещё больше укрепляет обороноспособность НАТО. Но мы делаем это не для НАТО, а для укрепления собственной системы ПВО», — сказал он.

Ранее в «Рособоронэкспорте» сообщили, что Россия поставит Турции второй полк С-400.

В турецком Минобороны подтвердили намерение активировать приобретённые у России ПВО, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

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