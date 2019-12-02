В Турции заявили об укреплении обороноспособности НАТО благодаря С-400
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Турция должна забрать у России системы ПВО С-400 — это не снижает, а наоборот, ещё больше укрепляет обороноспособность НАТО. Но мы делаем это не для НАТО, а для укрепления собственной системы ПВО», — сказал он.
Ранее в «Рособоронэкспорте» сообщили, что Россия поставит Турции второй полк С-400.
В турецком Минобороны подтвердили намерение активировать приобретённые у России ПВО, несмотря на угрозы санкций со стороны США.