В Турции заявили об укреплении обороноспособности НАТО благодаря С-400

Член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил, что купленные Анкарой ЗРК С-400 укрепят обороноспособность НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Турция должна забрать у России системы ПВО С-400 — это не снижает, а наоборот, ещё больше укрепляет обороноспособность НАТО. Но мы делаем это не для НАТО, а для укрепления собственной системы ПВО», — сказал он.

Ранее в «Рособоронэкспорте» сообщили, что Россия поставит Турции второй полк С-400.

В турецком Минобороны подтвердили намерение активировать приобретённые у России ПВО, несмотря на угрозы санкций со стороны США.