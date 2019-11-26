В «Рособоронэкспорте» рассказали о процессе поставок С-400 в Турцию

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Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что Россия поставит Турции по опциону второй полк С-400.
В «Рособоронэкспорте» рассказали о процессе поставок С-400 в Турцию
  • Reuters

«Что касается нового опциона, то здесь речь идёт о втором полковом комплекте. Техническое задание нами передано турецкой стороне на третий этап работы (третью партию С-400. — RT)», — заявил он РИА Новости.

По его словам, техзадание предусматривает техническое сопровождение проекта турецкой стороной (частичная локализация производства отдельных элементов системы).

Михеев добавил, что в настоящее время ведутся переговоры по финансовой составляющей.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара намерена активировать приобретённые у России системы ПВО С-400.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил заявление помощника главы штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла о том, что ЗРК С-400 — наиболее опасный вид российского оружия.

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