В «Рособоронэкспорте» рассказали о процессе поставок С-400 в Турцию
- Reuters
«Что касается нового опциона, то здесь речь идёт о втором полковом комплекте. Техническое задание нами передано турецкой стороне на третий этап работы (третью партию С-400. — RT)», — заявил он РИА Новости.
По его словам, техзадание предусматривает техническое сопровождение проекта турецкой стороной (частичная локализация производства отдельных элементов системы).
Михеев добавил, что в настоящее время ведутся переговоры по финансовой составляющей.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара намерена активировать приобретённые у России системы ПВО С-400.
Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил заявление помощника главы штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла о том, что ЗРК С-400 — наиболее опасный вид российского оружия.