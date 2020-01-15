Борисов не исключил покупку Турцией новой партии С-400 в 2020 году

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Турция может приобрести дополнительную партию российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» в 2020 году.

«Вероятность есть», — заявил Борисов Интерфаксу, комментируя возможность покупки Анкарой российских ЗРК.

В декабре 2019 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела С-400 после отказа США, Франции и других союзников в продаже своих систем ПВО.

В ноябре 2019 года Россия досрочно завершила поставки Турции всех компонентов С-400.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил заявление помощника главы штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла об опасности С-400.