Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
- РИА Новости
«Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова 200-й серии в Индии», — цитирует пресс-служба компании Михеева.
В октябре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что Россия завершит третий этап поставок систем в ноябре или декабре этого года.
Как подчёркивали в Анкаре, работы по развёртыванию С-400 в Турции продлятся до весны 2020 года.