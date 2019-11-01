Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

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Россия досрочно завершила поставки всех компонентов систем С-400 в Турцию. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
  • РИА Новости

«Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова 200-й серии в Индии», — цитирует пресс-служба компании Михеева.

В октябре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что Россия завершит третий этап поставок систем в ноябре или декабре этого года.

Как подчёркивали в Анкаре, работы по развёртыванию С-400 в Турции продлятся до весны 2020 года.

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