Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии «в развитие договорённостей, достигнутых в ходе встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана».

В ходе переговоров были «рассмотрены практические аспекты совместных усилий по эффективному противодействию террористической угрозе и обеспечению режима деэскалации в идлибской зоне в соответствии с российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года».

Также российская сторона привела «факты нарушений засевшими в идлибской зоне радикалами решений о прекращении огня, подчёркнута необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов».

Ранее главы министерств обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Сирию и Ливию.