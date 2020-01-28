Россия и Турция усилят работу по разделению оппозиции и боевиков в САР

Россия и Турция договорились более слаженно работать над размежеванием оппозиции и террористов под сирийским Идлибом. Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Что касается судьбы боевиков, которые там находятся: если они готовы отмежеваться от террористов, как того требует российско-турецкий меморандум от сентября 2018 года, то они должны это сделать, пока же мы видим, что там доминируют нусравцы (боевики «Джабхат ан-Нусры»*. — RT) в виде новой структуры «Хайат Тахрир аш-Шам», которая признана террористической СБ ООН и основными внешними игроками», — сказал Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Авут Денг Ачуил.

Как отметил российский министр, он провёл переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, и стороны договорились, что «будет налажена более чёткая работа по выполнению договорённости об отмежевании вооружённой оппозиции, которая является патриотической... от террористов, которые в качестве таковых признаны Советом Безопасности ООН».

«Эти договорённости нужно выполнять», — сказал глава МИД, подчеркнув, что «террористам необходимо сдаваться, потому что никакой пощады им быть не может».

Ранее Лавров и Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии. С российской стороны было подчёркнуты «факты нарушений засевшими в идлибской зоне радикалами» и «необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.