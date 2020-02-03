Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным
  • Reuters

Об этом сообщает NTV.

По его словам, турецкая сторона нанесла удары по примерно 40 объектам, в результате чего под огонь попали от 30 до 35 сирийских военных.

Вместе с этим Эрдоган призвал Россию не вмешиваться в происходящее.

Ранее Минобороны Турции заявило о гибели четырёх военных и ранении ещё девяти в результате обстрела их позиций в Идлибе. Анкара утверждает, что обстрел вела сирийская армия, несмотря на то что была уведомлена о позициях турецких сил.

Позднее Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели своих военных в Идлибе.

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