Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.

Об этом сообщает NTV.

По его словам, турецкая сторона нанесла удары по примерно 40 объектам, в результате чего под огонь попали от 30 до 35 сирийских военных.

Вместе с этим Эрдоган призвал Россию не вмешиваться в происходящее.

Ранее Минобороны Турции заявило о гибели четырёх военных и ранении ещё девяти в результате обстрела их позиций в Идлибе. Анкара утверждает, что обстрел вела сирийская армия, несмотря на то что была уведомлена о позициях турецких сил.

Позднее Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели своих военных в Идлибе.