Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным
- Reuters
Об этом сообщает NTV.
По его словам, турецкая сторона нанесла удары по примерно 40 объектам, в результате чего под огонь попали от 30 до 35 сирийских военных.
Вместе с этим Эрдоган призвал Россию не вмешиваться в происходящее.
Ранее Минобороны Турции заявило о гибели четырёх военных и ранении ещё девяти в результате обстрела их позиций в Идлибе. Анкара утверждает, что обстрел вела сирийская армия, несмотря на то что была уведомлена о позициях турецких сил.
Позднее Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели своих военных в Идлибе.