Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил обстрел турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб и пообещал призвать виновных к ответу.
Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе
  • AFP

«На эту атаку, противоречащую соглашению по Идлибу, был дан незамедлительный ответ. Кровь наших солдат не останется не отомщённой, виновные ответят за это», — написал он в Twitter.

Калын выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее Минобороны Турции заявило о гибели четырёх военных и ранении ещё девяти в результате обстрела их позиций в Идлибе. Анкара утверждает, что обстрел вела сирийская армия, несмотря на то что была уведомлена о позициях турецких сил.

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