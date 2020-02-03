Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил обстрел турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб и пообещал призвать виновных к ответу.

«На эту атаку, противоречащую соглашению по Идлибу, был дан незамедлительный ответ. Кровь наших солдат не останется не отомщённой, виновные ответят за это», — написал он в Twitter.

Калын выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее Минобороны Турции заявило о гибели четырёх военных и ранении ещё девяти в результате обстрела их позиций в Идлибе. Анкара утверждает, что обстрел вела сирийская армия, несмотря на то что была уведомлена о позициях турецких сил.