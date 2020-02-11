В Идлибе сбит вертолёт сирийской армии

Сирийская оппозиция сообщила о поражении вертолёта правительственных сил в Идлибе, об этом пишет Anadolu.

Как отмечает агентство со ссылкой на источники, вертолёт был сбит во время полёта над Найрабом на западе от города Серакиб.

В Министерстве обороны Турции заявили, что в районе Найраба «появились элементы режима», а также подтвердили крушение вертолёта, «принадлежавшего режиму», пишет Milliyet.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новые шаги по Сирии после того, как военные Турции попали под обстрел в Идлибе.

10 февраля в Министерстве обороны Турции заявили, что при обстреле на севере сирийского Идлиба погибли пять военных, ещё пятеро получили ранения.

После этого Турция нанесла ответные удары. По данным военных, была уничтожена 101 цель армии Сирии.