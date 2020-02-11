В Идлибе сбит вертолёт сирийской армии

Короткая ссылка
Сирийская оппозиция сообщила о поражении вертолёта правительственных сил в Идлибе, об этом пишет Anadolu.
В Идлибе сбит вертолёт сирийской армии
  • @QalaatAlMudiq
  • Twitter

Как отмечает агентство со ссылкой на источники, вертолёт был сбит во время полёта над Найрабом на западе от города Серакиб.

В Министерстве обороны Турции заявили, что в районе Найраба «появились элементы режима», а также подтвердили крушение вертолёта, «принадлежавшего режиму», пишет Milliyet.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новые шаги по Сирии после того, как военные Турции попали под обстрел в Идлибе.

10 февраля в Министерстве обороны Турции заявили, что при обстреле на севере сирийского Идлиба погибли пять военных, ещё пятеро получили ранения.

После этого Турция нанесла ответные удары. По данным военных, была уничтожена 101 цель армии Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить