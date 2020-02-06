«Недопустимое усиление террористов»: в МИД сообщили о трагической гибели российских военных специалистов в Идлибе

В Сирии трагически погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщили в Министерстве иностранных дел России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что с декабря 2019 года наблюдается «опасный рост напряжённости и всплеск насилия» в идлибской зоне деэскалации. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»* регулярно совершают нападения и используют мирное население в качестве живого щита. По данным российских дипломатов, только за последние две недели января отмечено более тысячи атак террористов.

В последние два месяца в Идлибе наблюдается «опасный рост напряжённости и всплеск насилия», который привёл к гибели российских военных специалистов. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати Министерства иностранных дел России «о развитии ситуации в идлибской зоне деэскалации».

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что с декабря 2019 года террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»*, захватившие зону деэскалации, активизировали свои агрессивные вылазки и нападения на позиции сирийских правительственных войск и близлежащие города, прежде всего Алеппо.

Только за последний месяц прошлого года было зафиксировано свыше 1,4 тыс. нападений боевиков, которые они осуществляли, применяя «танки, пулемёты, боевые машины пехоты, миномётные и артиллерийские обстрелы». При этом боевики препятствуют выходу из зоны деэскалации гражданского населения.

«По сути, джихадисты взяли в заложники население идлибской зоны деэскалации и используют его в качестве живого щита», — отмечается в сообщении.

При этом дипломаты указывают, что в середине января военные России и Турции предприняли очередную попытку ввести режим тишины на этой территории, однако террористы только усилили свою боевую активность.

«Только за две последние недели января отмечено свыше 1 тыс. нападений. Счёт погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошёл на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с применением ударных беспилотников», — заявили в МИД.

Как отметили в российском ведомстве, всё это свидетельствует о «недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук». Переброска части вооружённых формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию довела концентрацию радикалов до критического предела, констатировали дипломаты.

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«В этой связи обратили внимание на ряд заявлений западных стран, прежде всего США, в которых террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» пытаются представить в качестве умеренной оппозиции и выгородить под предлогом установления режима прекращения боевых действий (РПБД). Никакого РПБД с террористами никогда не было и быть не может, как это недвусмысленно предусмотрено в параграфе 8 резолюции 2254 СБ ООН», — говорится в комментарии.

К тому же, Запад замалчивает факты захвата террористами гражданских объектов, которые они переоборудовали под огневые точки, склады с вооружением и боеприпасами, мастерские по производству оружия и взрывчатых веществ, казармы и тюрьмы.

27 января проблема активизации террористов в Идлибе поднималась в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. При этом 4 февраля обострение обстановки в идлибской зоне деэскалации обсудили президенты двух стран. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган указали на «необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договорённостей по Идлибу», которые предусматривают наращивание совместных усилий по нейтрализации террористов.

«Условлено принять безотлагательные меры — прежде всего по линии министерств обороны России и Турции в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии», — отмечалось в сообщении.

В то же время Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заметил, что Анкара «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне». В частности, речь идёт о создании демилитаризованной полосы и отмежевании вооружённой оппозиции, которая сотрудничает с турками и готова к диалогу с правительством САР в рамках политического процесса, от террористов.

«Максимум, о чём мы договаривались уже в 2019 году, — режим тишины, если он будет уважаться всеми, должен соблюдаться. Но даже после третьего напоминания по линии России и Турции в адрес всех, кто находится в идлибской зоне, бандиты, о которых я упомянул (боевики «Хайят Тахрир аш-Шам». — RT), не прекращали своих провокационных действий», — констатировал глава МИД РФ.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.