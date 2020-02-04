Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».

«Первое обязательство — отмежевать ту вооружённую оппозицию, которая сотрудничает с турками и готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов «Джабхат ан-Нусры»*, которая мимикрировала в «Хайят Тахрир аш-Шам», — заявил Лавров.

Министр отметил, что обе эти организации включены в террористические списки Совета Безопасности ООН, и подчеркнул, что им «в Идлибе делать нечего».

«Максимум, о чём мы договаривались уже в 2019 году, — режим тишины, если он будет уважаться всеми, должен соблюдаться. Но даже после третьего напоминания по линии России и Турции в адрес всех, кто находится в идлибской зоне, бандиты, о которых я упомянул, не прекращали своих провокационных действий», — заявил министр.

Ещё одной причиной такого положения, по словам Лаврова, является то, что «демилитаризованная 10—20-километровая полоса внутри идлибской зоны не была создана».

«Об этом тоже мы напомнили нашим турецким партнёрам. Будем продолжать добиваться выполнения всех пунктов решений, которые принимали президенты», — добавил глава МИД.

Ранее Лавров и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров обсудили урегулирование конфликта в Сирии, уделив особое внимание текущему положению дел в Идлибе.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

