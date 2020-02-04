Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией.
Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией
  • Reuters

«Нам не нужно вступать в конфликт или серьёзное противоречие с Россией на данном этапе», — цитирует NTV Эрдогана.

Он отметил, что у Анкары «есть очень серьёзные стратегические инициативы с Россией».

«Во-первых, это касается нашей ядерной энергетики, которую мы очень решительно запускаем. И там очень и очень серьёзные цифры. Во-вторых, проект «Турецкий поток» также имеет огромное значение», — пояснил Эрдоган.

Кроме того, он подчеркнул, что страна не намерена отказываться от системы ПВО С-400.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров обсудили урегулирование конфликта в Сирии, уделив особое внимание текущему положению дел в Идлибе.

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