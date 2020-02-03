Лавров обсудил с Чавушоглу ход урегулирования конфликта в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В ходе разговора стороны обсудили ход урегулирования конфликта в Сирии, уделив особое внимание текущему положению дел в Идлибе.

«Стороны комплексно рассмотрели ход сирийского урегулирования, уделив особое внимание текущему положению дел в идлибской зоне деэскалации. Подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения двусторонних договорённостей, прежде всего достигнутых по итогам встречи президентов России и Турции 17 сентября 2018 года в Сочи», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Министры подчеркнули важность размежевания сил умеренной оппозиции от террористов, а также прекращения «провокаций в отношении мирных граждан и Вооружённых сил Сирии».

«Обсуждены дальнейшие практические шаги стран — гарантов астанинского процесса в целях нормализации обстановки на земле и содействия усилиям Конституционного комитета», — добавили в МИД.

Ранее NTV со ссылкой на Минобороны Турции сообщил, что шестеро турецких военнослужащих погибли в результате обстрела в сирийском Идлибе.

В свою очередь, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ нанесла удары по 40 сирийским объектам.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.