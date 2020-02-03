Число погибших турецких военных при обстреле в Сирии возросло до шести

Число турецких военнослужащих, погибших в результате обстрела в сирийском Идлибе, возросло до шести, передаёт NTV со ссылкой на Минобороны Турции.

Отмечается, что ответные обстрелы со стороны турецких ВС целей сирийской армии продолжаются «в рамках законной защиты».

Ранее сообщалось о четырёх погибших и девяти раненых. Анкара утверждает, что сирийцы вели обстрел, несмотря на то что были заранее уведомлены о позициях военных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не оставит без ответа атаки со стороны армии САР.

По данным Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.