В Кремле назвали темы телефонных переговоров Путина и Эрдогана

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор на тему обострения обстановки в Идлибской зоне безопасности.

Как сообщили в Кремле, Путин обратил внимание на резкую активизацию террористических группировок.

При этом в разговоре была подчёркнута «необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу», которые предусматривают наращивание совместных усилий по нейтрализации террористов.

«Условлено принять безотлагательные меры, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии», — говорится в сообщении.

Также стороны подтвердили поддержку межсирийскому диалогу в рамках Конституционного комитета в Женеве.

Ранее Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина содействовать прекращению атак в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.

Как подчёркивал Путин, Москва и Анкара как гаранты астанинского процесса прилагают усилия для нормализации обстановки в Сирии

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