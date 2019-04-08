Путин рассказал о действиях России и Турции для нормализации в Сирии
- РИА Новости
«Отмечу, что Россия и Турция как гаранты астанинского процесса продолжают прилагать энергичные согласованные усилия по долгосрочной нормализации обстановки в этой стране», — цитирует главу государства РИА Новости.
Путин отметил, что стороны координируют действия в контексте активизации внутрисирийского политического процесса, в том числе в целях скорейшего формирования конституционного комитета.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что формирование сирийского конституционного комитета находится на завершающейся стадии.