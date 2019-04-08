Путин рассказал о действиях России и Турции для нормализации в Сирии

Москва и Анкара как гаранты астанинского процесса прилагают усилия для нормализации обстановки в Сирии, заявил президент России Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

«Отмечу, что Россия и Турция как гаранты астанинского процесса продолжают прилагать энергичные согласованные усилия по долгосрочной нормализации обстановки в этой стране», — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин отметил, что стороны координируют действия в контексте активизации внутрисирийского политического процесса, в том числе в целях скорейшего формирования конституционного комитета.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что формирование сирийского конституционного комитета находится на завершающейся стадии.