Путин рассказал о действиях России и Турции для нормализации в Сирии

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Москва и Анкара как гаранты астанинского процесса прилагают усилия для нормализации обстановки в Сирии, заявил президент России Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Путин рассказал о действиях России и Турции для нормализации в Сирии
  • РИА Новости

«Отмечу, что Россия и Турция как гаранты астанинского процесса продолжают прилагать энергичные согласованные усилия по долгосрочной нормализации обстановки в этой стране», — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин отметил, что стороны координируют действия в контексте активизации внутрисирийского политического процесса, в том числе в целях скорейшего формирования конституционного комитета.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что формирование сирийского конституционного комитета находится на завершающейся стадии.

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