«Монако» с Головиным прервал безвыигрышную серию в Лиге 1, победив «Анже»
- @AS_Monaco
Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Монако» принёс гол Стевана Йоветича, забившего на 18-й минуте с передачи Юссуфа Фофаны.
Российский хавбек Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, но не отличился результативными действиями.
Эта победа стала для Монако первой, после серии из одной ничьи и трёх поражений.
Ранее сообщалось, что футболиста «Монако» могут дисквалифицировать на шесть месяцев.