«Монако» с Головиным прервал безвыигрышную серию в Лиге 1, победив «Анже»

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«Монако» одержал победу над «Анже» в матче 23-го тура французской Лиги 1.
«Монако» с Головиным прервал безвыигрышную серию в Лиге 1, победив «Анже»
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Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Монако» принёс гол Стевана Йоветича, забившего на 18-й минуте с передачи Юссуфа Фофаны.

Российский хавбек Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, но не отличился результативными действиями.

Эта победа стала для Монако первой, после серии из одной ничьи и трёх поражений.

Ранее сообщалось, что футболиста «Монако» могут дисквалифицировать на шесть месяцев.

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