Футболиста «Монако» могут дисквалифицировать на шесть месяцев
- @AS_Monaco
Как сообщает Get French Football News, такое наказание может стать следствием поведения 24-летнего португальца в отношении арбитра матча 22-го тура Лиги 1 с «Нимом».
Мартинш был удалён за толчок судьи Микаэля Лесажа, удалившего его одноклубника Тьемуэ Бакайоко, и, уже уходя с поля, вновь толкнул арбитра.
Отмечается, что за такие действия срок дисквалификации может составить минимум восемь матчей, максимум шесть месяцев.
Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным проиграл «Ниму», проведя большую часть матча вдевятером.