Футболиста «Монако» могут дисквалифицировать на шесть месяцев

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Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Желсон Мартинш может быть дисквалифицирован на шесть месяцев.
Футболиста «Монако» могут дисквалифицировать на шесть месяцев
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Как сообщает Get French Football News, такое наказание может стать следствием поведения 24-летнего португальца в отношении арбитра матча 22-го тура Лиги 1 с «Нимом».

Мартинш был удалён за толчок судьи Микаэля Лесажа, удалившего его одноклубника Тьемуэ Бакайоко, и, уже уходя с поля, вновь толкнул арбитра.

Отмечается, что за такие действия срок дисквалификации может составить минимум восемь матчей, максимум шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным проиграл «Ниму», проведя большую часть матча вдевятером.

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