«Монако» с Головиным проиграл «Ниму», проведя большую часть матча вдевятером

«Монако» потерпел поражение от «Нима» в матче 22-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Монако» забил первым. Уже на 13-й минуте отличился Виссам Бен-Йеддер. «Ним» сравнял счёт на 27-й минуте благодаря голу Флорьяна Мигеля. Монегаски остались вдевятером после удалений хавбека Тьемуэ Бакайоко и форварда Желсона Мартинша, получивших прямые красные карточки на 32-й минуте.

Во втором тайме «Ним» дважды поразил ворота гостей. На 62-й минуте отличился Ромен Филиппото, а на 79-й — Пабло Мартинес.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел на поле на 64-й минуте, заменив Бальде Кейту, но не сумел отличиться результативными действиями.

«Монако» с 29 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Ним» с 18 очками — на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что «Монако» завершил борьбу в Кубке Франции, уступив в 1/8 финала на своём поле «Сент-Этьену».