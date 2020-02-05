Эрдоган заявил об особом значении сотрудничества с Россией

Турция не намерена вступать в конфронтацию с союзниками, а также придаёт особое значение дружбе и сотрудничеству с Россией. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«У нас нет абсолютно никаких намерений вступать в конфронтацию с нашими союзниками. Мы придаём особое значение продолжению нашей дружбы и сотрудничества с Россией. Наше единственное ожидание от России заключается в том, чтобы она лучше понимала нашу чувствительность в Сирии», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией.

4 февраля Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны затронули тему обострения обстановки в идлибской зоне деэскалации.

Лидеры подчеркнули «необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договорённостей по Идлибу».