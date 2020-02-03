«Пространство контролируется ВКС России»: в Минобороны опровергли заявления Турции об авиаударах по армии САР

Турция заявила, что подверглась атаке со стороны сирийской армии в районе Идлиба и нанесла ответные авиаудары. Однако турецкие самолёты не пересекали границу арабской республики, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что воздушное пространство этого региона находится под контролем ВКС РФ. Отмечается, что турецкие войска проводили свои манёвры без согласования, из-за чего попали под удары правительственных сил, направленные на террористов.

Турция заявила, что нанесла несколько авиаударов по позициям правительственных сирийских войск. Однако в российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) эту информацию опровергли. По данным Минобороны РФ, турецкие ВВС не пересекали границу арабской республики.

«Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолёты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара нанесла удар по правительственным сирийским войскам в ответ на обстрелы своих позиций. Он подчеркнул, что для этого использовались САУ Firtina и самолёты F-16.

«Турция не намерена прекращать операцию в Идлибе. Те, кто испытывает терпение Турции подлыми провокациями в Идлибе, осознают ошибочность своих действий», — сказал он.

В результате атаки турецких сил погибли 30—35 военнослужащих сирийской армии, утверждает Эрдоган.

«Турция не будет игнорировать гибель своих военнослужащих в Идлибе. Все причастные к обстрелам столкнутся с жёсткой реакцией Анкары», — подчеркнул турецкий лидер.

В ЦПВС подтвердили, что турецкие войска подверглись атаке, однако те сами, не проинформировав российских коллег, начали перемещения по Идлибу и оказались под обстрелом правительственных войск, наносящих удары по террористам.

AFP

© Delil SOULEIMAN

«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля текущего года без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — говорится в сообщении.

По данным центра, несколько турецких военных получили ранения. Российское и турецкое командования поддерживают связь, организована эвакуация пострадавших. В ЦПВС подчеркнули, что воздушное пространство контролируется силами ВКС России и нарушений границы арабской республики со стороны Турции не было.

Сведения об обстреле сирийских войск прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация в этом регионе постоянно обсуждается по соответствующим каналам.

«Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте», — заявил он.

Однако в Турции утверждают, что предупреждали о перемещениях своих военных. Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что Анкара «постоянно и мгновенно предоставляет России информацию», в том числе это касается и вышеупомянутого инцидента.

Ранее Минобороны Турции заявило, что по меньшей мере шестеро турецких военных погибли в результате обстрела правительственных сирийский войск в районе Идлиба.

«Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск, дислоцированных на северо-западе Сирии с целью предотвращения боестолкновений. Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесён артиллерийский удар», — приводит агентство Anadolu текст заявления ведомства.

Стоит отметить, что накануне СМИ сообщили, что Турция перекинула дополнительные силы в Сирию. По данным телеканала Al Arabiya, речь идёт о по меньшей мере 200 единицах техники. Журналисты отмечали, что колонны двигались в сторону провинций Идлиб и Алеппо.

Идлиб

Провинция Идлиб — последний крупный очаг террористов в Сирии. Боевики регулярно устраивают организованные наступления на правительственные позиции, обстреливают мирных жителей.

Также по теме «При отражении атак»: что известно об уничтожении 50 боевиков в Сирии Боевики попытались прорвать позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом сообщили в Центре по...

Россия совместно с Сирией проводят политику по выводу мирных жителей из этого района. Были организованы специальные коридоры, по которым гражданские могут выйти, после чего их перевезут на безопасные территории.

В последние недели террористы активизировались и атаки с их стороны участились. В частности, на это указал глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 27 января.

«С российской стороны приведены факты нарушений засевшими в идлибской зоне радикалами решений о прекращении огня, подчёркнута необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов. Условлено продолжать тесные контакты по военной линии», — говорится на сайте МИД.

Правительственные войска проводят встречные операции, зачищая некоторые районы от присутствия незаконных вооружённых формирований. Минобороны опубликовало карту практических действий по нормализации мирной жизни в САР.

© Министерство обороны РФ

Согласно карте, под юрисдикцию правительства возвращаются всё больше территорий в Идлибе, а также на северо-востоке страны, где действуют лояльные США Сирийские демократические силы и отряды курдов. Так, в конце января в Генштабе сирийской армии сообщили, что взят под контроль город Маарат ан-Нууман, который удерживался незаконными вооружёнными формированиями с 2012 года.