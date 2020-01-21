«Высокие стандарты не всегда соблюдаются»: РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
- AFP
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Встреча членов Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс». Об этом по итогам неформального заседания заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Мы привели известные факты и новые факты, касающиеся этого эпизода, и поставили вопрос о необходимости его расследования в Организации по запрещению химического оружия в соответствии с высокими стандартами этой организации, которые, к сожалению, в последнее время, мы знаем, не всегда соблюдаются», — сказал Небензя.
По его словам, на встрече выступили более 25 делегаций, а сама дискуссия вызвала большой интерес.
От России на мероприятии выступили постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин и эксперт, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Кроме того, российская делегация продемонстрировала видеообращение работавшего в сирийской Думе бывшего эксперта Организации по запрещению химического оружия Иэна Хендерсона, который не смог присутствовать лично из-за проблем с американской визой.
По словам Шульгина, нынешняя история «с очень мутным официальным докладом ОЗХО выглядит как гнойный нарыв». Он призвал организовать брифинг под эгидой организации с участием всех экспертов МУФС, работавших по инциденту в Думе, «для поиска консенсусного заключения по этому резонансному происшествию».
«Сделать это надо любой ценой, императивно. Цена ошибки как в отношении Думы, так и, возможно, других историй может иметь чрезвычайно серьёзные последствия для стабильности и безопасности во всём мире», — заметил российский постпред.
В свою очередь, Максим Григорьев представил собравшимся ряд расшифровок разговоров с очевидцами, в частности о том, что в больницу в Думе не поступали люди, пострадавшие от химических атак. Директор Фонда исследования проблем демократии сообщил, что представители его НПО опросили несколько сотен очевидцев.
«Мы также опросили десять жителей дома в Думе, где были найдены тела людей, 300 жителей в радиусе одного километра от здания, где были обнаружены тела. Показания этих свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована», — пояснил эксперт.
Помимо этого, он продемонстрировал материалы, свидетельствующие о том, что баллоны с хлором не могли быть сброшены авиацией на здания в Думе.
Вместе с тем Иэн Хендерсон сообщил, что одну из двух групп, работавших по инциденту в Думе, фактически отстранили от итогового доклада.
«Факты в окончательном докладе были противоречивыми, они были полностью противоположны тому, к чему пришла группа экспертов во время нашей работы. У нас были серьёзные сомнения, что химическая атака действительно произошла», — заявил он.
Хендерсон добавил, что проводил «инженерные и баллистические исследования» ещё шесть месяцев, что только убедило его в том, что «в Думе не было химической атаки».
«Я прекрасно понимаю, что эту тему окружают политические дискуссии, но в моём случае это не имеет отношения к политике», — сказал бывший эксперт ОЗХО, призвав полагаться на научные факты.
Добавим, что организованная Россией неформальная встреча подверглась критике со стороны ряда стран, в частности со стороны Эстонии. При этом постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила об отсутствии сомнений в том, что 7 апреля в сирийской Думе произошла химатака. По её словам Москва, пытается «защитить сирийский режим от ответственности за применение химического оружия». Аналогичное мнение высказала представительница миссии США Черит Норман Шале.
Напомним, что 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума якобы произошла химическая атака. Информацию об этом СМИ распространили со ссылкой на различные неправительственные правозащитные организации, в частности «Белые каски». Спустя неделю, 14 апреля 2018-го США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам Сирии, которые, по их мнению, могли использоваться для производства химоружия.
На тот момент расследование завершено не было. 1 марта 2019 года ОЗХО опубликовала результаты своего расследования, в которых говорилось о применении токсичного вещества — вероятно, хлора. Также из документа следовало, что два баллона с отравляющим газом были сброшены с воздуха. Это позволило обвинить в случившемся Дамаск, поскольку боевики авиацией не располагали.
При этом в мае 2019-го были опубликованы результаты экспертизы, которая проводилась группой во главе с Хендерсоном. В этом документе сообщалось, что, скорее всего, оба цилиндра с предполагаемыми химикатами были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха. Эта точка зрения не была включена в итоговый доклад ОЗХО.
В ноябре 2019 года портал WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников ОЗХО своему начальству, в котором утверждается, что в процессе подготовки доклада о предполагаемой химатаке в Думе допускались серьёзные искажения фактов.
Россия также неоднократно опровергала обвинения в адрес Сирии, подчёркивая их сфабрикованный характер, а президент САР Башар Асад в интервью RT указывал на то, что эта история была придумана Западом как предлог для нанесения ракетного удара.
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