«Высокие стандарты не всегда соблюдаются»: РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Россия привела новые факты и поставила вопрос о необходимости расследования предполагаемой химической атаки в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Об этом после неформального заседания Совета Безопасности ООН сообщил российский постпред Василий Небензя. По его словам, состоявшаяся дискуссия вызвала интерес у собравшихся. Как заметил в ходе встречи постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин, на данный момент этот инцидент «с очень мутным официальным докладом ОЗХО выглядит как гнойный нарыв». Между тем инициированное Россией заседание Совбеза ООН по формуле Арриа вызвало критику со стороны ряда стран, в частности Великобритании и США.

Встреча членов Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс». Об этом по итогам неформального заседания заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы привели известные факты и новые факты, касающиеся этого эпизода, и поставили вопрос о необходимости его расследования в Организации по запрещению химического оружия в соответствии с высокими стандартами этой организации, которые, к сожалению, в последнее время, мы знаем, не всегда соблюдаются», — сказал Небензя.

По его словам, на встрече выступили более 25 делегаций, а сама дискуссия вызвала большой интерес.

От России на мероприятии выступили постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин и эксперт, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Кроме того, российская делегация продемонстрировала видеообращение работавшего в сирийской Думе бывшего эксперта Организации по запрещению химического оружия Иэна Хендерсона, который не смог присутствовать лично из-за проблем с американской визой.

По словам Шульгина, нынешняя история «с очень мутным официальным докладом ОЗХО выглядит как гнойный нарыв». Он призвал организовать брифинг под эгидой организации с участием всех экспертов МУФС, работавших по инциденту в Думе, «для поиска консенсусного заключения по этому резонансному происшествию».

«Сделать это надо любой ценой, императивно. Цена ошибки как в отношении Думы, так и, возможно, других историй может иметь чрезвычайно серьёзные последствия для стабильности и безопасности во всём мире», — заметил российский постпред.

В свою очередь, Максим Григорьев представил собравшимся ряд расшифровок разговоров с очевидцами, в частности о том, что в больницу в Думе не поступали люди, пострадавшие от химических атак. Директор Фонда исследования проблем демократии сообщил, что представители его НПО опросили несколько сотен очевидцев.

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«Мы также опросили десять жителей дома в Думе, где были найдены тела людей, 300 жителей в радиусе одного километра от здания, где были обнаружены тела. Показания этих свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована», — пояснил эксперт.

Помимо этого, он продемонстрировал материалы, свидетельствующие о том, что баллоны с хлором не могли быть сброшены авиацией на здания в Думе.

Вместе с тем Иэн Хендерсон сообщил, что одну из двух групп, работавших по инциденту в Думе, фактически отстранили от итогового доклада.

«Факты в окончательном докладе были противоречивыми, они были полностью противоположны тому, к чему пришла группа экспертов во время нашей работы. У нас были серьёзные сомнения, что химическая атака действительно произошла», — заявил он.

Хендерсон добавил, что проводил «инженерные и баллистические исследования» ещё шесть месяцев, что только убедило его в том, что «в Думе не было химической атаки».

«Я прекрасно понимаю, что эту тему окружают политические дискуссии, но в моём случае это не имеет отношения к политике», — сказал бывший эксперт ОЗХО, призвав полагаться на научные факты.

Добавим, что организованная Россией неформальная встреча подверглась критике со стороны ряда стран, в частности со стороны Эстонии. При этом постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила об отсутствии сомнений в том, что 7 апреля в сирийской Думе произошла химатака. По её словам Москва, пытается «защитить сирийский режим от ответственности за применение химического оружия». Аналогичное мнение высказала представительница миссии США Черит Норман Шале.

Напомним, что 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума якобы произошла химическая атака. Информацию об этом СМИ распространили со ссылкой на различные неправительственные правозащитные организации, в частности «Белые каски». Спустя неделю, 14 апреля 2018-го США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам Сирии, которые, по их мнению, могли использоваться для производства химоружия.

На тот момент расследование завершено не было. 1 марта 2019 года ОЗХО опубликовала результаты своего расследования, в которых говорилось о применении токсичного вещества — вероятно, хлора. Также из документа следовало, что два баллона с отравляющим газом были сброшены с воздуха. Это позволило обвинить в случившемся Дамаск, поскольку боевики авиацией не располагали.

При этом в мае 2019-го были опубликованы результаты экспертизы, которая проводилась группой во главе с Хендерсоном. В этом документе сообщалось, что, скорее всего, оба цилиндра с предполагаемыми химикатами были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха. Эта точка зрения не была включена в итоговый доклад ОЗХО.

В ноябре 2019 года портал WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников ОЗХО своему начальству, в котором утверждается, что в процессе подготовки доклада о предполагаемой химатаке в Думе допускались серьёзные искажения фактов.

Россия также неоднократно опровергала обвинения в адрес Сирии, подчёркивая их сфабрикованный характер, а президент САР Башар Асад в интервью RT указывал на то, что эта история была придумана Западом как предлог для нанесения ракетного удара.