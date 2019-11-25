Избирательная информация: в WikiLeaks опубликовали письмо сотрудника ОЗХО об искажении данных по химатаке в Сирии

Портал WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников ОЗХО своему начальству, в котором утверждается, что в процессе подготовки доклада о предполагаемой химической атаке 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума допускались серьёзные искажения фактов. Автор послания пишет, что лично участвовал в расследовании. По его словам, в результате внесённых в текст документа правок из него исчезли важные детали, а другие были неверно интерпретированы. Сотрудник ОЗХО замечает, что эти изменения ставят под вопрос достоверность отчёта организации.

Портал Wikileaks опубликовал письмо одного из сотрудников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которое тот направил своему начальству в июне 2018 года. В нём он указывал, что в процессе подготовки доклада об итогах расследования предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года были допущены серьёзные искажения фактов.

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Напомним, что в финальном докладе ОЗХО утверждалось, что применение химического оружия в Думе действительно имело место. Виновник атаки в документе не назывался, так как его определение не входит в функции организации. Однако упомянуто, что бомба, начинённая отравляющим веществом, была сброшена с воздуха.

Западные союзники ещё до завершения расследования возложили ответственность за события в Думе на правительственные силы. 14 апреля 2018 года войска Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по объектам на контролируемой сторонниками Асада части Сирии.

Автор опубликованного Wikileaks письма был в Думе и принимал непосредственное участие в расследовании обстоятельств предполагаемой химатаки. Он утверждает, что во время подготовки предварительной версии доклада в текст по указанию канцелярии генерального директора ОЗХО вносились изменения, в результате которых из него исчезли существенные детали, влияющие на достоверность документа. По его словам, в отчёте ОЗХО факты приводятся избирательно, а в отдельных случаях сделаны ложные выводы.

Что не было указано

В отредактированном докладе говорится о наличии достаточного количества доказательств, позволяющем утверждать, что в Думе применялся хлор или другое хлоросодержащее химическое вещество, пишет автор письма. По его словам, на месте предполагаемых событий действительно был обнаружен «один или более одного химиката с содержанием активного атома хлора», однако в очень небольшом количестве. Он отметил, что среди таких химикатов мог быть и ингредиент «бытовых отбеливателей на основе хлора».

Ёмкость с химическим веществом, показанная журналистам в Думе

Reuters

© Ali Hashisho

Одним из доказательств того, что в Думе применялось химическое оружие, стало видео с жертвами атаки. При этом продемонстрированные в ролике симптомы не соответствуют тому, что видели свидетели, опрошенные миссией, утверждается в письме. Всё это было опущено в отредактированной версии доклада ОЗХО.

«Исключение этой части из доклада (в том числе полностью вырезанного эпидемиологического раздела) сказывается на нём крайне негативно, поскольку содержащаяся в ней информация неразрывно связана с установленным химическим веществом. В данном случае сомнения насчёт того, идёт ли речь о хлоре или каком-либо другом отравляющем веществе удушающего действия, вызваны именно расхождениями между заявленными и наблюдавшимися симптомами. Наличие этих расхождений не только отмечалось командой миссии по установлению фактов, но и в значительной степени подтверждалось тремя токсикологами, имеющими опыт изучения случаев поражения боевыми отравляющими веществами», — пишет сотрудник в письме.

Ещё одним спорным моментом является вопрос о способе доставки химического вещества. В отредактированной версии, по словам автора письма, утверждалось, что газ содержался в баллонах, обнаруженных на месте предполагаемого происшествия. Однако в оригинальном тексте отмечалось, что у следователей не было достаточных доказательств, чтобы утверждать это.

Со своей стороны, в Wikileaks напомнили, что комиссия ОЗХО прибыла в Думу только через две недели после предполагаемой атаки. Такая задержка была связана с проходившими в том районе боями. После прибытия специалисты установили, что значительная часть улик, включая тела погибших, уже не была доступна для исследования.

Здание штаб-квартиры ОЗХО в Гааге

Reuters

© Michel Kooren

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, публикация WikiLeaks скажется на репутации ОЗХО.

«Публикация ещё раз подтверждает недобросовестность этой организации. Российские эксперты и ранее говорили о том, что доклады ОЗХО не соответствуют тому, что на самом деле произошло в Сирии», — заметил он.