Избирательная информация: в WikiLeaks опубликовали письмо сотрудника ОЗХО об искажении данных по химатаке в Сирии
- A rocket launcher is seen at the city of Douma, Damascus, Syria April 16, 2018. REUTERS/Ali Hashisho
- Reuters
- © Ali Hashisho
Портал Wikileaks опубликовал письмо одного из сотрудников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которое тот направил своему начальству в июне 2018 года. В нём он указывал, что в процессе подготовки доклада об итогах расследования предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года были допущены серьёзные искажения фактов.
Напомним, что в финальном докладе ОЗХО утверждалось, что применение химического оружия в Думе действительно имело место. Виновник атаки в документе не назывался, так как его определение не входит в функции организации. Однако упомянуто, что бомба, начинённая отравляющим веществом, была сброшена с воздуха.
Западные союзники ещё до завершения расследования возложили ответственность за события в Думе на правительственные силы. 14 апреля 2018 года войска Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по объектам на контролируемой сторонниками Асада части Сирии.
Автор опубликованного Wikileaks письма был в Думе и принимал непосредственное участие в расследовании обстоятельств предполагаемой химатаки. Он утверждает, что во время подготовки предварительной версии доклада в текст по указанию канцелярии генерального директора ОЗХО вносились изменения, в результате которых из него исчезли существенные детали, влияющие на достоверность документа. По его словам, в отчёте ОЗХО факты приводятся избирательно, а в отдельных случаях сделаны ложные выводы.
Что не было указано
В отредактированном докладе говорится о наличии достаточного количества доказательств, позволяющем утверждать, что в Думе применялся хлор или другое хлоросодержащее химическое вещество, пишет автор письма. По его словам, на месте предполагаемых событий действительно был обнаружен «один или более одного химиката с содержанием активного атома хлора», однако в очень небольшом количестве. Он отметил, что среди таких химикатов мог быть и ингредиент «бытовых отбеливателей на основе хлора».
- Ёмкость с химическим веществом, показанная журналистам в Думе
- Reuters
- © Ali Hashisho
Одним из доказательств того, что в Думе применялось химическое оружие, стало видео с жертвами атаки. При этом продемонстрированные в ролике симптомы не соответствуют тому, что видели свидетели, опрошенные миссией, утверждается в письме. Всё это было опущено в отредактированной версии доклада ОЗХО.
«Исключение этой части из доклада (в том числе полностью вырезанного эпидемиологического раздела) сказывается на нём крайне негативно, поскольку содержащаяся в ней информация неразрывно связана с установленным химическим веществом. В данном случае сомнения насчёт того, идёт ли речь о хлоре или каком-либо другом отравляющем веществе удушающего действия, вызваны именно расхождениями между заявленными и наблюдавшимися симптомами. Наличие этих расхождений не только отмечалось командой миссии по установлению фактов, но и в значительной степени подтверждалось тремя токсикологами, имеющими опыт изучения случаев поражения боевыми отравляющими веществами», — пишет сотрудник в письме.
Ещё одним спорным моментом является вопрос о способе доставки химического вещества. В отредактированной версии, по словам автора письма, утверждалось, что газ содержался в баллонах, обнаруженных на месте предполагаемого происшествия. Однако в оригинальном тексте отмечалось, что у следователей не было достаточных доказательств, чтобы утверждать это.
Со своей стороны, в Wikileaks напомнили, что комиссия ОЗХО прибыла в Думу только через две недели после предполагаемой атаки. Такая задержка была связана с проходившими в том районе боями. После прибытия специалисты установили, что значительная часть улик, включая тела погибших, уже не была доступна для исследования.
- Здание штаб-квартиры ОЗХО в Гааге
- Reuters
- © Michel Kooren
По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, публикация WikiLeaks скажется на репутации ОЗХО.
«Публикация ещё раз подтверждает недобросовестность этой организации. Российские эксперты и ранее говорили о том, что доклады ОЗХО не соответствуют тому, что на самом деле произошло в Сирии», — заметил он.
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