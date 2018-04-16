Мэй рассказала, почему удар по Сирии был нанесён до окончания расследования инцидента в Думе

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, объяснила, почему США, Соединённое Королевство и Франция нанесли удары по Сирии, не дождавшись результатов расследования предполагаемой химатаки.
Мэй рассказала, почему удар по Сирии был нанесён до окончания расследования инцидента в Думе
  • Reuters

«Инспекторы организации (ОЗХО. — RT) уже четыре раза регистрировали предыдущие химатаки и пришли к выводу, что ответственность лежит на сирийском режиме. Мы пришли к выводу, что и на этот раз высока вероятность того, что ответственность лежит на сирийском режиме. И практика его поведения говорит о том, что очень велика вероятность, что он использует химическое оружие и будет делать это дальше», — сказала Мэй.

При этом, по мнению британского премьера, экспертам ОЗХО не удастся установить того, кто несёт ответственность, они смогут лишь произвести анализ и оценку того, какие химические вещества использовались в Думе.

Ранее Мэй представила три критерия, которые, по её словам, стали правовой основой для нанесения удара по территории Сирии.

14 апреля вооружённые силы Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии. 

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