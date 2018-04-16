Мэй представила правовые основания для нанесения удара по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, представила три критерия, которые, по её словам, стали правовой основой для нанесения удара по территории Сирии.

«Это не вмешательство в вооружённый конфликт и не попытка сменить режим в Сирии. Это ограниченный удар с целью прекратить страдания сирийского населения путём ликвидации возможности сирийского правительства по использованию химического оружия. И мы опубликовали правовые основания для этой операции», — сказала она.

Премьер во время выступления представила три критерия, которые использовались как правовое основание.

«Во-первых, должны быть убедительные, принятые международным сообществом доказательства чрезвычайной гуманитарной ситуации в Сирии, которая требует немедленного вмешательства. Во-вторых, должно быть объективно понятно, что нет никакой альтернативы такого рода вмешательству. И, наконец, применение силы должно быть необходимым для спасения человеческих жизней и ограниченным в масштабах и по времени», — добавила Мэй.

Она напомнила, что подобные критерии использовались как правовое основание «для участия Великобритании во вмешательстве сил ООН в Косове в 1990-х годах».

Мэй заверила, что удар по Сирии был ограниченным и точечным.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин рассказал о наличии неопровержимых доказательств того, что инцидента с химоружием в Думе не было, а за провокацией стоят британские спецслужбы.

14 апреля вооружённые силы Соединённых Штатов, Британии и Франции нанесли удар по Сирии.

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