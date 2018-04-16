«Обеспечить секретность»: Мэй объяснила, почему не сообщила парламенту об ударах по Сирии

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RT
В понедельник, 16 апреля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала в парламенте о причинах, по которым она без согласования с законодательной ветвью власти отдала приказ о бомбардировке Сирии. Ранее глава оппозиции, лидер Лейбористской партии Соединённого Королевства Джереми Корбин выразил возмущение действиями правительства. Как отметил политик, «бомбы не спасут жизни и не принесут мир». RT вёл прямую трансляцию.

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