«Обеспечить секретность»: Мэй объяснила, почему не сообщила парламенту об ударах по Сирии

В понедельник, 16 апреля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала в парламенте о причинах, по которым она без согласования с законодательной ветвью власти отдала приказ о бомбардировке Сирии. Ранее глава оппозиции, лидер Лейбористской партии Соединённого Королевства Джереми Корбин выразил возмущение действиями правительства. Как отметил политик, «бомбы не спасут жизни и не принесут мир». RT вёл прямую трансляцию.