Эксперты ОЗХО завершили работу в сирийской Думе

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Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили работу в сирийском городе Дума, где в начале апреля якобы произошла химическая атака. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Эксперты ОЗХО завершили работу в сирийской Думе
  • Reuters
  • © Ali Hashisho

«В сирийском городе Дума завершила работу группа экспертов Организации по запрещению химического оружия, проверявшая информацию о якобы совершённой 7 апреля правительственными войсками химической атаке», — сказал он.

По его словам, российскими военными было сделано всё для безопасной работы миссии ОЗХО. Так, они обеспечили «неприкосновенность и сохранность всех предметов и мест предполагаемых химатак, обнаруженных в Думе после освобождения от боевиков», при этом зачастую данные задачи выполнялись с риском для жизни.

«В ходе работы в Восточной Гуте эксперты ОЗХО посетили две квартиры предполагаемого применения отравляющих веществ, где взяли необходимые пробы, а также лабораторию террористов и склад химических веществ», — сообщил генерал-майор.

Кроме того, как отметил Конашенков, инспекторы посетили госпиталь Думы, где опросили местных жителей и участников видео, снятого членами организации «Белые каски».

Ранее в МИД России заявили, что на работающих в Сирии экспертов ОЗХО оказывается давление.

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