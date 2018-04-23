МИД России: на работающих в Сирии экспертов ОЗХО оказывается давление

Короткая ссылка
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что на работающих в Сирии экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) оказывается давление.
МИД России: на работающих в Сирии экспертов ОЗХО оказывается давление
  • Reuters

«На них оказывается давление, потому что США заранее приняли решение, что (президента Сирии Башара. — RT) Асада надо убирать», — заявил Ермаков.

Кроме того, он отметил, что Россия будет готова принять результаты расследования миссии ОЗХО в сирийской Думе, если оно будет проведено квалифицированно.

«Надо посмотреть, как они работают. Если это будут адекватные эксперты, если они всё посмотрят, если будут соблюдать цепочки поставок, то почему бы и нет. Конечно! ОЗХО — это авторитетная организация, которая делает всё, что можно в нынешних условиях», — цитирует РИА Новости Ермакова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ракетные удары США и союзников по Сирии были направлены на срыв расследования экспертов ОЗХО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных