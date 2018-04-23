МИД России: на работающих в Сирии экспертов ОЗХО оказывается давление
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«На них оказывается давление, потому что США заранее приняли решение, что (президента Сирии Башара. — RT) Асада надо убирать», — заявил Ермаков.
Кроме того, он отметил, что Россия будет готова принять результаты расследования миссии ОЗХО в сирийской Думе, если оно будет проведено квалифицированно.
«Надо посмотреть, как они работают. Если это будут адекватные эксперты, если они всё посмотрят, если будут соблюдать цепочки поставок, то почему бы и нет. Конечно! ОЗХО — это авторитетная организация, которая делает всё, что можно в нынешних условиях», — цитирует РИА Новости Ермакова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ракетные удары США и союзников по Сирии были направлены на срыв расследования экспертов ОЗХО.