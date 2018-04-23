МИД России: на работающих в Сирии экспертов ОЗХО оказывается давление

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что на работающих в Сирии экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) оказывается давление.

«На них оказывается давление, потому что США заранее приняли решение, что (президента Сирии Башара. — RT) Асада надо убирать», — заявил Ермаков.

Кроме того, он отметил, что Россия будет готова принять результаты расследования миссии ОЗХО в сирийской Думе, если оно будет проведено квалифицированно.

«Надо посмотреть, как они работают. Если это будут адекватные эксперты, если они всё посмотрят, если будут соблюдать цепочки поставок, то почему бы и нет. Конечно! ОЗХО — это авторитетная организация, которая делает всё, что можно в нынешних условиях», — цитирует РИА Новости Ермакова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ракетные удары США и союзников по Сирии были направлены на срыв расследования экспертов ОЗХО.