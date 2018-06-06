«Они — боевики»: британский священник обвинил «Белые каски» в использовании мальчика из Алеппо для пропаганды

Активисты «Белых касок» использовали сирийского мальчика Омрана Дакниша в целях пропаганды против сирийских властей. Об этом заявил британский священник Эндрю Эшдаун, который побывал в Сирии и встретился с семьёй ребёнка. Он раскритиковал британские власти за передачу денег налогоплательщиков движению, которое подозревают в связях с боевиками. Ранее о разрыве финансовых отношений с организацией задумались в Вашингтоне.

Англиканский священник Эндрю Эшдаун в ходе выступления в лондонской Школе восточных и африканских исследований обвинил движение «Белые каски» в использовании ребёнка для съемок пропагандистского видео. Об этом пишет The Times.

Эшдаун прокомментировал кадры с трёхлетним сирийским мальчиком Омраном Дакнишем, которые обошли весь мир в августе 2016 года. Тогда CNN показал фотографию Омрана, пострадавшего в результате боевых действий в восточном Алеппо. Зарубежные журналисты назвали ребёнка жертвой операции правительственных войск по освобождению города от боевиков «Исламского государства»*. Журналистка CNN показывала фотографию ребёнка министру иностранных дел Сергею Лаврову со словами: «Это преступление против человечности»

Однако позднее отец мальчика рассказал съёмочной группе видеоагентства RT Rupltly, что его ребёнка просто использовали для пропаганды. По словам мужчины, активисты «Белых касок» снимали его сына без его ведома.

«Боевики стали снимать Омрана, пока я был в доме. Я вышел и спросил: «Где дети?» Мне сказали, что в больнице. Меня отвезли туда на «скорой помощи». У Омрана была перевязана голова. Его доставили в больницу только для того, чтобы сделать фотографии и видео», — сказал он.

При этом мужчина отметил, что лечить его сына стали только после того, как сделали фотографии. О том же говорит и британский священник.

Как сообщает The Times, Эшдаун, который за последние четыре года побывал в Сирии десять раз, показал аудитории недавно сделанную фотографию, на которой он обнимает Омрана.

«Он был маленьким мальчиком, чью фотографию распространили для пропаганды», — заявил Эшдаун.

«Белые каски» отнесли ребёнка в машину скорой помощи и заставили сидеть там 40 минут, не давая оказать ему помощь, пока не сделают фотоснимки. Отец мальчика негодовал, но не мог вмешаться, поскольку это были боевики. «Белые каски» — боевики. Впоследствии представители зарубежных СМИ хотели, чтобы отец высказался против сирийского правительства. Ему продолжили несколько тысяч долларов, но он отказался, так как его семья никогда не поддерживала неправительственные силы», — рассказал священник.

Напомним, что после интервью отца Омрана официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала CNN подготовить репортаж-опровержение по поводу ситуации с мальчиком в Сирии.

«Коль Кристиан Аманпур начала эту историю… Может быть, у неё хватит мужества, журналистской и профессиональной этики, просто человеческой совести её и завершить. Поехать в Алеппо, поехать в Сирию, найти семью мальчика и сделать по-настоящему честное — не подставное, как они умеют это на CNN, а по-настоящему честное интервью с ним. Задать, может быть, сложные вопросы и сделать настоящий репортаж об этом мальчике. И о том, как его фотографией и судьбой — и не только судьбой его семьи, но и судьбой Сирии — американские СМИ манипулируют много лет», — сказала Захарова.

В сентябре 2017 года CNN всё же съездил к семье мальчика и сделал интервью с его отцом, в котором тот повторил сказанное съёмочной группе RT Ruptly.

«Они стали снимать его до того, как оказали ему медицинскую помощь, хотя они сказали, что его травмы были серьёзными», — рассказал мужчина, отметив, что у него не спросили разрешения на съёмку.

Отец мальчика также сообщил CNN, что боевики предлагали ему деньги, чтобы он обвинил Россию в авиаударах. В ответ он попросил найти обломки взрывчатых веществ. Когда они отказались, отец перестал общаться со СМИ.

В «Белых касках» утверждают, что оказали мальчику и членам его семьи первую помощь, и отвергли обвинения в попытке подкупа отца.

Бюджет на постановки

Говоря о «Белых касках», Эндрю Эшдаун напомнил, что активисты получают деньги от британских налогоплательщиков.

При этом ранее стало известно, что Госдеп США приостановил финансирование движения. Активисты сообщили, что их дотации были прерваны.

Лидер «Белых касок» Раед Салех отметил, что прекращение финансирования серьёзно скажется на деятельности организации, потому что её бюджет на одну треть состоит из американских субсидий.

«Если эта приостановка затянется или финансирование окончательно прекратится, то это будет иметь серьёзные последствия для нашей возможности оказывать услуги таких же интенсивности и качества, что мы оказывали ранее», — цитирует CBS Салеха.

Напомним, что «Белые каски» позиционируют себя в качестве «миротворческой организации». При этом жители Сирии обвиняют их в связях с боевиками.

«В роликах они (представители «Белых касок». — RT) как будто оказывают помощь всем, но на самом деле они помогают только своим: боевикам, родственникам и близким. О мирных жителях они думают в последнюю очередь», — рассказывал RT один из сирийцев.

Его слова подтверждают то, что ролики были постановочными. В частности, на одной из записей видно, как активисты поливают водой людей, которые затем были показаны как пострадавшие от «химической атаке» в Думе.

Местные жители и врачи также подтвердили, что видео было постановочным. Об этом они рассказали на пресс-конференции в штаб-квартире ОЗХО. Однако на ней отказались присутствовать представители США, Великобритании и Франции, которые ранее использовали данное видео как обоснование для ракетного удара по гражданским и военным объектам в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.