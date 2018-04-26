«Создавали атмосферу хаоса»: на брифинге ОЗХО жители сирийской Думы рассказали подробности инсценировки «химатаки»

Российская делегация провела в штаб-квартире ОЗХО брифинг с участием свидетелей инсценировки химической атаки в сирийской Думе 7 апреля. Детали того дня вспоминали врачи местной больницы и семья мальчика Хасана Диаба, который был задействован в постановочном ролике «Белых касок». Своими показаниями они подтвердили, что видео о химическом отравлении было сфабриковано. Однако их слова не вызвали интереса у представителей США, Франции и Великобритании, которые не пожелали прийти на брифинг. О свидетельствах и их игнорировании — в материале RT.

Россия провела в штаб-квартире ОЗХО в Гааге брифинг, на котором представила свидетелей «химической атаки» в городе Дума, якобы произошедшей 7 апреля. В заседании приняли участие местные жители, врачи больницы и Хасан Диаб, мальчик, который был задействован в постановочном ролике.

«Сегодня мы можем доказать, что видеоролик «Белых касок» — это грубая инсценировка, а следовательно, ссылки наших западных партнёров, как мы называем их, ссылки на этот материал, как на свидетельство химической атаки, являются полностью несостоятельными. Именно на это был нацелен наш сегодняшний брифинг», — заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

При этом он отметил отсутствие на заседании представителей США, Великобритании, Франции, которые, опираясь на это видео как на главное доказательство, нанесли ракетный удар по Сирии в ночь на 14 апреля.

«Не решились прийти на этот брифинг. Наверное, правда колет глаза. Боятся посмотреть правде в лицо. Боятся посмотреть в глаза маленькому Хасану», — констатировал дипломат.

Брифинг в ОЗХО

Reuters

© Michael Kooren

По его словам, в Гаагу из Думы прибыли 17 сирийцев. При этом шестеро из них уже были опрошены экспертами ОЗХО. В связи с этим Шульгин опроверг заявление британского постпреда Питера Уилсона о том, что Россия своей пресс-конференцией пытается подорвать работу международной организации.

«Мы абсолютно не предвосхищаем работы экспертов. У них есть список тех мест, которые нужно посещать. Кроме того, мы напоминаем о необходимости осмотра обнаруженных в Думе подпольных химических лабораторий, где террористы производили химические боеприпасы. Ждём, что эксперты проявят себя и в этом отношении», — подчеркнул постпред России.

Нестыковки на видео

Помимо него на брифинге выступил и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, который сообщил о результатах проверки, проведённой российскими специалистами. По его словам, они обнаружили жёлтые газовые баллоны, которые мелькали на роликах «Белых касок» как подтверждение химатаки. Однако, заявил он, эксперты заметили ряд неестественностей в положении этих баллонов.

«В доме, в подвале которого, по версии «Белых касок», были обнаружены погибшие люди, в нежилой квартире на последнем этаже находился пустой баллон жёлтого цвета. Квартира ранее частично разрушена взрывом авиабомбы. Отсутствует часть крыши и фронтальной стены, другие стены посечены осколками. Обращает на себя внимание тот факт, что баллон не деформирован. Это не соответствует последствиям его предполагаемого падения с большой высоты на бетонное основание. Редуктор баллона и стабилизатор курсовой устойчивости отсутствуют», — подчеркнул Кириллов.

Отметим, что ранее RT удалось снять на видео подобный баллон, находившийся в одном из полуразрушенных домов. При этом журналисты RT не имели при себе средств противохимической защиты, однако не пострадали.

Никаких симптомов

Как рассказал Халил аль-Джейш, один из врачей, дежуривших 7 апреля в больнице Думы, в тот день к ним поступали пациенты, пострадавшие от взрывов бомб, а не от химикатов.

«К нам стали поступать больные с признаками удушья — около 15 человек. Они надышались дымом и пылью, никаких других симптомов не было. Это произошло в результате бомбардировки близлежащих зданий», — отметил аль-Джейш.

По его словам, некоторым пострадавшим из-за этого потребовались кислородные маски. В то же время, сказал он, прибежал человек от «Белых касок» и стал кричать, что было применено химоружие.

«Стали появляться незнакомые люди, создавали атмосферу хаоса, поливали людей водой. Мы в это не поверили — как специалисты, мы видели, что нет никаких симптомов воздействия химического оружия на людей», — рассказал врач.

Более того, все якобы пострадавшие через несколько часов смогли спокойно покинуть больницу. Смертельных случаев, подчеркнул аль-Джейш, зафиксировано не было.

Его слова подтвердил и сотрудник лаборатории при больнице Саид Дас. По его словам, в воздухе в тот день стоял запах только пыли и дыма от разрыва ракеты.

«Мы не надевали никаких масок и не чувствовали запаха химического оружия. Если бы это было на самом деле оно, то это отразилось бы и на нас», — рассказал Дас.

Те же самые факты привёл на брифинге и местный житель города Абд ар-Рахман Хиджази. Он подчеркнул, что неизвестные люди, ворвавшиеся в больницу сначала представились членами гражданской обороны, а потом стали наводить панику выкриками и заявлениями о химическом оружии.

«Все эти выкрики лишь создали атмосферу хаоса, и люди испугались. Но я могу подтвердить, что ничего с нами не произошло. Я не почувствовал никакого воздействия химических веществ на себе и не увидел какого-либо воздействия на других людях. Потом я вернулся домой, который находится на расстоянии примерно километра от больницы. И я чувствовал себя хорошо. А то, что смывали так называемые «Белые каски» с людей водой, была пыль, поднявшаяся в результате бомбёжек», — добавил Хиджази.

Проигнорировали возможность

На фоне этих рассказов эксперты сходятся во мнении, что представители западной коалиции, действующей в Сирии, упустили возможность задать свои вопросы свидетелям событий 7 апреля.

«Если бы представители стран западной коалиции пришли бы на брифинг, то могли бы задать присутствующим любой вопрос относительного того, что происходило в Думе. И «пострадавшие» бы ответили на всё как есть, ведь придумать легенду в течение нескольких секунд сложно. Тем более, что свидетелей было несколько. Поэтому для того, чтобы «подделать» и синхронизировать их показания между собой потребовались месяцы. К тому же это были реальные жители Думы, а не приехавшие из третьих мест люди. У них есть имена, фамилии, паспортные данные и прочее», — сказал RT президент Центра стратегических коммуникаций политолог Дмитрий Абзалов.

По его словам, такая позиция союзников лишь в очередной раз продемонстрировала, насколько отличны их подходы к проблемам от российских.

«Ведь Минобороны РФ вполне могло бы заявить, что у нас есть данные, что это провокация, объяснять мы никому ничего не будем, просто мы так считаем и всё. И свои основные позиции о том, что это провокация, строить не на доказательной базе, а на том, что у нас, например, СВР так считает. И в этом разница подходов к проблемам у России и у других стран. Это более взрослая, более адекватная и понятная международному сообществу позиция, когда к представителям разных стран, участвующим в международных процессах, относятся не как к статистам, а как к тем, кому необходимо объяснять», — добавил политолог.

Значимость брифинга для установления правды о «химической атаке» отметил и директор Института стратегического планирования Александр Гусев. В беседе с RT он подчеркнул, что только так Россия сможет достучаться до международной общественности и открыть ей глаза на провокационность всех заявлений о ситуации в Думе.

«Позиция Россия вполне логична и конструктивна. Многие на Западе считали, что она опережает несколько события, потому что нет ещё доклада комиссии по химатаке, и надо подождать. Но наши специалисты собрали неопровержимые доказательства того, что никакой атаки не было, что всё это было инспирировано международной «миротворческой» организацией «Белые каски». По сути дела это провокация, в результате которой американские, французские, британские вооружённые силы нанесли ракетный удар по стратегическим объектам арабской республики», — заключил Гусев.