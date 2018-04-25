Эксперты ОЗХО вновь посетили место «химатаки» в сирийской Думе

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Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетила второе место предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом заявили в пресс-службе организации.
Эксперты ОЗХО вновь посетили место «химатаки» в сирийской Думе
  • globallookpress.com
  • © Ammar Safarjalani

Отмечается, что в среду, 25 апреля, эксперты посетили второе место в Думе, собрав необходимые образцы.

«Эти образцы будут возвращены вместе с другими в лабораторию ОЗХО», — говорится в сообщении.

21 апреля специалисты миссии ОЗХО побывали в одном из мест, где якобы было применено химическое оружие. 

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