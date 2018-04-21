Специалисты ОЗХО посетили сирийскую Думу

Короткая ссылка
Специалисты миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетили одно из мест предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума для сбора образцов.

«Группа в составе миссии по выяснению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сегодня посетила одно из мест в Думе (Сирийская Арабская Республика), чтобы собрать образцы для проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химического оружия 7 апреля 2018 года», — говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Отмечается, что ОЗХО проведёт оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги.

Предполагается, что специалисты могут посетить Думу повторно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что эксперты ОЗХО выехали к месту предполагаемого применения химических веществ в сирийской Думе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных