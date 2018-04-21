Специалисты ОЗХО посетили сирийскую Думу

Специалисты миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетили одно из мест предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума для сбора образцов.

«Группа в составе миссии по выяснению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сегодня посетила одно из мест в Думе (Сирийская Арабская Республика), чтобы собрать образцы для проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химического оружия 7 апреля 2018 года», — говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Отмечается, что ОЗХО проведёт оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги.

Предполагается, что специалисты могут посетить Думу повторно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что эксперты ОЗХО выехали к месту предполагаемого применения химических веществ в сирийской Думе.