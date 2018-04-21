Захарова: эксперты ОЗХО направились к месту предполагаемого применения химоружия в Сирии
«По имеющейся информации, утром 21 апреля специальная миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии выехала в город Дума к месту предполагаемого применения токсичных химикатов 7 апреля», — сказала она.
Захарова обратила внимание, что это произошло лишь спустя 11 дней после поступления в техсекретариат ОЗХО официального запроса Дамаска о направлении инспекторов.
«Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми. Ведь безопасность персонала ОЗХО гарантировала не только сирийская сторона, но и командование российского военного контингента в САР», — пояснила представитель МИД.
Ранее МИД России отверг обвинения в препятствовании работе миссии ОЗХО в Думе.