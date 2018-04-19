МИД России отверг обвинения в препятствовании работе миссии ОЗХО в Думе

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала обвинения, выдвинутые западными странами в адрес России в том, что она якобы препятствовала доступу экспертов ОЗХО к месту предполагаемой химатаки в сирийской Думе.

«Это просто какая-то несусветнейшая чушь, неправда, ложь (дальше через запятую все синонимы на этот счёт). С чего они это взяли, какие конкретные факты и доводы они приводят, нам неизвестно. Мы были сразу же искренне заинтересованы в направлении туда инспекторов ОЗХО, делали публичные заявления на этот счёт. Мало того, мы контактировали с сирийской стороной относительно того, чтобы все документы визовые были выданы инспекторам максимально оперативно. И мы просили сирийскую сторону по двусторонним каналам проявить в этом вопросе максимальную оперативность и конструктивный подход», — сказала Захарова, отвечая на вопрос RT.

Она подчеркнула, что Россия не является «организатором этой поездки».

«Это ОЗХО, это Сирия, но при этом мы каждый раз даже в вопросах безопасности предлагали своё содействие. Опять же, вы понимаете, есть тонкий момент. Мы привыкли, что нас во всём обвиняют, поэтому, даже когда предлагали содействие в вопросах безопасности, честно говоря, не было никаких гарантий, что нас не обвинят в том, что мы хотим каким-то образом присоединиться к организации этой миссии, повлиять на её решение. Ни в коем случае», — сказала официальный представитель МИД.

Таким образом Захарова прокомментировала обвинения России со стороны Запада в том, что она якобы мешает доступу экспертов ОЗХО в город Дума.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что террористы мешают доступу экспертов ОЗХО в Думу.

17 апреля Захарова также подчёркивала, что Россия не может блокировать работу специалистов данной миссии в Сирии.