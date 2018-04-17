Захарова заявила, что Россия не может блокировать работу экспертов ОЗХО

Россия не может блокировать работу специалистов миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийской Думе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Развёрнутая в западных СМИ дезинформационная кампания, что якобы Россия и Сирия «препятствуют» въезду международных инспекторов в Думу, выглядит по меньшей мере нечистоплотно. Хотела бы напомнить, что Россия не может блокировать работу МУФС (миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии. — RT) просто по определению», — приводит её слова сайт МИД.

Захарова отметила, что именно Москва поддержала просьбу Дамаска в адрес гендиректора технического секретариата ОЗХО о направлении экспертов организации в Думу.

«Жаль, что кому-то всё ещё хочется обвинять сирийские и российские власти в «пренебрежении» и «неисполнении взятых на себя обязательств» по обеспечению свободного доступа к месту предполагаемого химинцидента в Думе. Судя по всему, им не терпится и рискнуть жизнями экспертов ОЗХО ради рекламы своих грязных информационных вбросов», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО заходят в сирийский город Дума, где якобы была совершена химатака.