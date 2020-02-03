Песков прокомментировал ситуацию с обстрелом турецких военных в Сирии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обстрелом позиций турецких военных со стороны военнослужащих САР в Идлибе.

«Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте», — заявил он.

Комментируя сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может поговорить с Владимиром Путиным в связи с ситуацией в сирийском Идлибе, Песков сказал, что «разговора на высшем уровне пока не было».

«Но нет никаких сомнений, что если президенты посчитают это необходимым, то (разговор. — RT) может быть согласован в самые сжатые сроки», — добавил он.

Песков также подчеркнул, что российская сторона «по-прежнему сохраняет озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в этом сирийском регионе».

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии прокомментировали заявление турецкой стороны об обстреле позиций со стороны сирийских военных.