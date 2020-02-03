ЦПВС прокомментировал заявление Турции об обстреле позиций военных САР

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии прокомментировали заявление турецкой стороны об обстреле позиций сирийских военных.

«Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолёты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ранее в ЦПВС прокомментировали обстрел турецких военных сирийскими военнослужащими.

Министерство обороны Турции заявило о гибели четырёх военных и ранении ещё девяти в результате обстрела их позиций в Идлибе.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли в ответ удары по позициям сирийских военнослужащих.