ЦПВС прокомментировал заявление Турции об обстреле позиций военных САР
- РИА Новости
«Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолёты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Ранее в ЦПВС прокомментировали обстрел турецких военных сирийскими военнослужащими.
Министерство обороны Турции заявило о гибели четырёх военных и ранении ещё девяти в результате обстрела их позиций в Идлибе.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли в ответ удары по позициям сирийских военнослужащих.