ЦПВС прокомментировал заявление Турции об обстреле позиций военных САР

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В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии прокомментировали заявление турецкой стороны об обстреле позиций сирийских военных.
ЦПВС прокомментировал заявление Турции об обстреле позиций военных САР
  • РИА Новости

«Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолёты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ранее в ЦПВС прокомментировали обстрел турецких военных сирийскими военнослужащими.

Министерство обороны Турции заявило о гибели четырёх военных и ранении ещё девяти в результате обстрела их позиций в Идлибе.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли в ответ удары по позициям сирийских военнослужащих.

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