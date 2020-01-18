«При отражении атак»: что известно об уничтожении 50 боевиков в Сирии

Боевики попытались прорвать позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. В ходе боёв были ликвидированы порядка 50 террористов, уничтожены несколько используемых ими автомобилей. За последние несколько дней жертвами обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований в Алеппо стали 28 мирных жителей.

В сирийском Алеппо боевики за последние несколько дней убили 28 мирных жителей, ещё 56 были ранены. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС).

«В городе Алеппо жертвами обстрелов со стороны боевиков с 14 января 2020 года стали 28 мирных жителей и 56 человек было ранено», — говорится в брифинге ведомства за 17 января.

Помимо этого, 17 числа боевики при помощи БПЛА атаковали правительственные сирийские войска в Алеппо. В результате этой атаки погибли двое военнослужащих, ещё четверо получили ранения.

«Всего в ходе боестолкновений с боевиками незаконных вооружённых формирований за прошедшие сутки погибли 12 и ранены 24 военнослужащих Сирийской Арабской Республики», — подчеркнули в центре.

В частности, одно из сражений с боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» произошло 16 января. В Идлибской зоне деэскалации, где действует режим прекращения огня, террористы попытались прорвать позиции правительственных войск. Армия САР позиции удержала, тогда как боевики понесли значительные потери.

«Подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики удержали занимаемые позиции. При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один «джихад-мобиль», — говорится в брифинге.

В связи с обострением ситуации в зоне деэскалации Идлиб, с 17 января мирные жители не выходили из этого региона. При этом с 13 января вышли почти 1,5 тыс. человек и 63 единицы техники.

Россия в арабской республике проводит гуманитарные акции. Так, в ЦПВС 17 января сообщили, что в населённом пункте Тель-Газал за сутки раздали почти две тонны продовольственных наборов нуждающимся жителям. А в поселениях Кобани и Камишлия врачи Минобороны РФ оказали помощь 227 гражданам.

Российская военная полиция, согласно договору между РФ и Турцией, проводит патрулирование. С воздуха патрулирование проводит российская армейская авиация. Как отметили в ЦПВС, военнослужащие России не столкнулись с какими-либо происшествиями.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Важный успех астанинского формата»

Отметим, что урегулирование конфликта в Сирии перешло в политическую плоскость. В Женеве в конце 2019 года начал работать Конституционный комитет, состоящий из представителей законного правительства, оппозиции и представителей гражданского общества.

Комитет был сформирован благодаря работе астанинского формата — России, Турции и Ирану. Эти страны способствовали реализации итогов Конгресса сирийского национального диалога, который прошёл в Сочи.

В материалах к пресс-конференции по итогам 2019 года главы МИД России Сергея Лаврова говорится, что в ходе работы члены комитета столкнулись с определёнными трудностями, но они естественны для начала переговорного процесса.

«Важным успехом астанинского формата стало формирование и запуск Конституционного комитета в Женеве в октябре прошлого года во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Благодаря этому сирийцы впервые за годы кризиса получили возможность вести прямой диалог о будущем своей страны без вмешательства извне», — говорится в материалах к пресс-конференции.

Однако в Идлибе остаётся крупный очаг эскалации — значительные территории по-прежнему находятся под контролем боевиков. В регионе периодически вводится режим прекращения огня — последний из них был введён 9 января. Однако незаконные вооружённые формирования продолжают его нарушать.

Вместе с тем Дамаск способствует выходу мирных жителей с этих территорий на подконтрольные правительству. Пункты выходы из зоны деэскалации оборудованы пунктами медицинской помощи, выдачи горячего питания и питьевой воды, предметов первой необходимости.

«Деревня Хабит была освобождена от террористов четыре месяца назад. Здесь обеспечено всё необходимое для возвращения жителей, восстановлены дома, но процесс восстановления социальной инфраструктуры ещё продолжается, нужны школы, пекарни и электричество. Мы ожидаем, что через этот пункт пропуска к мирной жизни вернётся 50 тыс. человек», — отмечал и. о. губернатора Идлиба Фадиз Адун.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.