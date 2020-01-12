SANA: террористы обстреляли жилые кварталы Алеппо

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Два человека погибли и трое, в том числе два ребёнка, получили ранения при обстреле террористами жилых кварталов города Алеппо в Сирии, сообщает агентство SANA.
SANA: террористы обстреляли жилые кварталы Алеппо
  • Reuters

Отмечается, что миномётные снаряды взорвались в жилом квартале Эль-Халидия и на нескольких улицах, в том числе на улице Нила и Тишрин.

25 декабря 2019 года в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что незаконные вооружённые формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий в Сирии, включая Алеппо, где за минувшие сутки число обстрелов увеличилось вдвое.

Также 18 декабря около 200 боевиков атаковали позиции сирийских правительственных сил в Идлибе. Тогда ранения получили 12 военных.

9 января в зоне деэскалации «Идлиб» ввели режим прекращения огня.

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