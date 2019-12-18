В Идлибе около 200 боевиков атаковали позиции сирийских военных

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Около 200 боевиков атаковали позиции сирийских правительственных сил в районе населённых пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб, ранения получили 12 военных.
В Идлибе около 200 боевиков атаковали позиции сирийских военных
  • Reuters

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«В 17:20 после массированного обстрела позиций правительственных сил из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий до 200 боевиков при поддержке 10 автомобилей повышенной проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением атаковали позиции Сирийской Арабской армии в районе населённых пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

Как отметил Боренков, при отражении нападения уничтожено три пикапа боевиков.

Кроме того, боевики группами до 40 и до 60 человек пытались атаковать позиции военнослужащих в районах Тамана и Зайтуна. Все атаки отбиты.

17 декабря в ЦПВС сообщили, что в результате атаки боевиков в провинции Идлиб погибли трое сирийских солдат, ещё 20 получили ранения.

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