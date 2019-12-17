В результате атаки боевиков в Идлибе погибли трое сирийских солдат

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что в результате атаки боевиков в провинции Идлиб погибли трое сирийских солдат, ещё 20 получили ранения.

«17 декабря боевики группировок «Хайат Тахрир аш-Шам»* и «Сирийская национальная армия» предприняли несколько атак на позиции Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики», — заявил Боренков.

Он отметил, что атаки произошли в районе населённого пункта Мешерфа, со стороны боевиков в них приняли участие два танка и три боевые машины пехоты.

Уточняется, что все атаки были отражены, две БМП и один танк боевиков были уничтожены.

4 декабря боевики обстреляли спортивный клуб в городе Талль-Рифат сирийской провинции Алеппо, погибли десять мирных жителей, включая восемь детей.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.