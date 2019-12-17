В результате атаки боевиков в Идлибе погибли трое сирийских солдат

Короткая ссылка
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что в результате атаки боевиков в провинции Идлиб погибли трое сирийских солдат, ещё 20 получили ранения.
В результате атаки боевиков в Идлибе погибли трое сирийских солдат
  • Reuters

«17 декабря боевики группировок «Хайат Тахрир аш-Шам»* и «Сирийская национальная армия» предприняли несколько атак на позиции Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики», — заявил Боренков.

Он отметил, что атаки произошли в районе населённого пункта Мешерфа, со стороны боевиков в них приняли участие два танка и три боевые машины пехоты.

Уточняется, что все атаки были отражены, две БМП и один танк боевиков были уничтожены.

4 декабря боевики обстреляли спортивный клуб в городе Талль-Рифат сирийской провинции Алеппо, погибли десять мирных жителей, включая восемь детей. 

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить