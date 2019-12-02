Российские военные провели патрулирование в сирийских Алеппо и Ракке

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Российская военная полиция провела патрулирование по четырём маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Ракка, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.
Российские военные провели патрулирование в сирийских Алеппо и Ракке
  • Reuters

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани — Гюльтепе, Аджами — Бозгекли, Аджами — Манбидж в провинции Алеппо, Айн-Иса — Джейдед-Хабур в провинции Ракка», — цитирует главу ЦПВС генерал-майора Юрия Боренкова ТАСС.

Российская авиация также провела воздушное патрулирование на севере Сирии.

Ранее трое российских военных получили лёгкие травмы при подрыве самодельного взрывного устройства на маршруте патрулирования в Сирии.

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