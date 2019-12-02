Российские военные провели патрулирование в сирийских Алеппо и Ракке

Российская военная полиция провела патрулирование по четырём маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Ракка, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

Reuters

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани — Гюльтепе, Аджами — Бозгекли, Аджами — Манбидж в провинции Алеппо, Айн-Иса — Джейдед-Хабур в провинции Ракка», — цитирует главу ЦПВС генерал-майора Юрия Боренкова ТАСС. Российская авиация также провела воздушное патрулирование на севере Сирии. Ранее трое российских военных получили лёгкие травмы при подрыве самодельного взрывного устройства на маршруте патрулирования в Сирии.