Российские военные провели патрулирование в сирийских Алеппо и Ракке
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«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани — Гюльтепе, Аджами — Бозгекли, Аджами — Манбидж в провинции Алеппо, Айн-Иса — Джейдед-Хабур в провинции Ракка», — цитирует главу ЦПВС генерал-майора Юрия Боренкова ТАСС.
Российская авиация также провела воздушное патрулирование на севере Сирии.
Ранее трое российских военных получили лёгкие травмы при подрыве самодельного взрывного устройства на маршруте патрулирования в Сирии.