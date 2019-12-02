На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

РИА Новости

Как отмечается, инцидент произошёл 2 декабря в ходе «рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 км западнее населённого пункта Коран» в районе Кобани. «На пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство», — приводит РИА Новости сообщение. Указывается, что находившиеся в бронеавтомобиле российские военнослужащие получили лёгкие травмы и ушибы, их жизни ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские военные увеличили зону воздушного патрулирования в северной части сирийской провинции Алеппо.