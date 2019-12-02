На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
- РИА Новости
Как отмечается, инцидент произошёл 2 декабря в ходе «рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 км западнее населённого пункта Коран» в районе Кобани.
«На пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство», — приводит РИА Новости сообщение.
Указывается, что находившиеся в бронеавтомобиле российские военнослужащие получили лёгкие травмы и ушибы, их жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что российские военные увеличили зону воздушного патрулирования в северной части сирийской провинции Алеппо.